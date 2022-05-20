«الإسكندرية السينمائي» يقرر الاحتفاء بـ سمير صبري في دورته الجديدة

قرر مهرجان الإسكندرية السينمائي الاحتفاء بالفنان الراحل سمير صبري في دورته الثامنة والثلاثين التي تقام خلال الفترة من 5الي11اكتوبر القادم في حفل افتتاح المهرجان الذي يقام بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

دورة مهرجان الاسكندرية تحمل أسم محمود حميدة

من المقرر أن تحمل الدورة اسم الفنان الكبير محمود حميدة حيث كان قد اعلن عنها منذ عدة أسابيع.

كان الفنان سمير صبري قد توفى صباح اليوم فى احد الفنادق المطلة على نهر النيل فى فندق الزمالك عن عمر ناهز 85 عاما

سمير صبري توفى عن عمر ناهز 85 عاما

وسارع عدد كبير من الفنانين من اجل القاء نظرة الوداع على الراحل من بنيهم الفنان اشرف زكي نقيب الممثلين والفنانة يسرا وعدد من اعضاء النقابة