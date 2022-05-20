ماجدة خير الله تنعى سمير صبري: رحل متعدد المواهب

نعت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله وفاة الفنان سمير صبري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك و الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم

وكتبت ماجدة خيرالله قائلة:"رحل الفنان متعدد المواهب سمير صبري، بعد رحله طويله من العطاء والنشاط الفني، كان يتمتع بذاكره فولاذيه ، ويحتفظ برأسه بمعلومات وتفاصيل عن مئات الافلام المصريه والاجنبيه، انتج عددا ضخما من الافلام السينمائيه، لعب بطولتها وشارك فيها كبار نجوم السينما.

وأضافت ماجدة خيرالله "قدمت من بطولته ثلاثه افلام من تأليفي كان اولها الخاتم مع نيللي وجلال الشرقاوي، وثانيها الصديقان مع هدي رمزي، واحمد عبد الوارث، والفيلم الثالث انذار بالقتل بطولته مع اسعاد يونس، الذي لايعرفه البعض عن سمير صبري،حرصه الشديد علي مساعده زملائه وغير الزملاء حتي دون ان يطلب احدهم منه المساعده والاهتمام"

واختتمت قائلة:"رحم الله الفنان الانسان سمير صبري ,وجعل مثواه الجنه، خالص العزاء لاسرته واصدقائه