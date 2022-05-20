توفى بداخلها سمير صبري.. شرطة السياحة تكشف حكاية الغرفة 46 بفندق شهير

حرر فندق شهير بمنطقة الزمالك بلاغا في شرطة السياحة عقب وفاة النجم الكبير سمير صبري، ذلك لوفاته داخل الغرفة رقم 46 بالفندق، بعد صراع مع المرض.

وأفاد البلاغ أن الفنان الكبير يقيم بالفندق الكائن في منطقة الزمالك منذ 20 إبريل الماضي، وأثبتت مناظرة الجثمان أن الوفاة طبيعية.

مناظرة جثمان سمير صبري

وبحسب مصادر أمنية ذكرت أن شرطة السياحة تلقت بلاغًا من فندق شهير بالزمالك بوفاة الفنان الكبير سمير صبري فانتقلت قوة أمنية وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق بوفاة الراحل، وتبين أنه كان يعاني من مضاعفات مرض «الكانسر»، بالإضافة إلى أمراض في القلب خلال مدة وجوده داخل الفندق لقضاء فترة نقاهة بعد رحلة العلاج الأخيرة.

جنازة الفنان الكبير سمير صبري

وتشيع جنازة الفنان الكبير سمير صبري الذي توفي داخل فندق شهير بالزمالك من مسجد الشرطة بالشيخ زايد إلى مقابر الأسرة غدًا، وذلك بعد رحلة عطاء فني مليئة بالأعمال الفنية المتنوعة ما بين السينما والدراما والمسرح بعد أن بدأ حياته المهنية كمذيع تليفزيوني.