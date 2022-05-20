شقيق سمير غانم عن رحيل سمير صبري في نفس اليوم: اتفقوا على ميعاد يتقابلوا فيه

رحل ظهر اليوم عن عالمنا الفنان الكبير سمير صبري بعد صراع مع المرض ويشاء القدر بأنه يكون يوم رحيله هو نفس يوم رحيل الفنان الكبير سمير غانم يوم الجمعة الموافق 20 مايو.

وعن رحيل الثنائي سمير غانم وسمير صبري في نفس اليوم قال حسام غانم شقيق الفنان سير غانم في تصريحات خاصة للوطن " وكان سمير صبري وسمير غانم كانوا متفقين على معاد علشان يتقابلو فيه دي حاجة كويسة انا واثق انه هيكون في مكان كويس وهيقابل حبيبه سمير غانم".

شقيق سمير غانم: سمير صبري أسطورة من أساطير الفن

وتابع غانم قائلا: ربنا يرحمه يارب ويسكنه فسيح جناته سمير صبري كان تاريخ واسطورة من أساطير الفن وقدملنا اعمال كتير مميزة وكلنا حبيناها».

وفاة سمير غانم

يذكر أن الفنان سمير غانم كان قد رحل عن عالمنا يوم الجمعة الموافق 20 مايو عام 2021 وفي الذكرى السنوية الاولي له يرحل عن عالمنا الفنان الكبير سمير صبري