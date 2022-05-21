سعر الدولار اليوم السبت 21-5-2022 في البنوك المصرية

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن أسعار الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، خاصة بعد قرار زيادة الفائدة على الجنيه من البنك المركزي مساء أمس، حيث أوضح الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، في حديث لـ«الوطن» أن تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار إيجابي لحد ما، على المدي القصير بالأخص.

وفي إطار الاهتمام الكبير من المواطنين بمتابعة سعر الدولار الأمريكي في البنوك المختلفة نستعرض سعره وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 18.23 جنيه للشراء، بينما 18.29 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المسئول عن المعاملات المالية في مصر 18.22 جنيه للشراء، و 18.30 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في البنك الأهلي نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.24 جنيه للشراء، ونحو 18.31 جنيه للبيع وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، كما سجلت العملة الأمريكية في المصرف المتحد 18.21 جنيه للبيع و18.31 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس18.21 جنيه للبيع و18.31 جنيه للشراء، أما في البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

وقال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الدكتور على الإدريسي في تصريحات لـ«الوطن»، أن ارتفاع سعر الفائدة متوقع أن يجذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وأوضح أن توقع سعر الدولار الفترة المقبلة في غاية الصعوبة بسبب الظروف المحيطة، وأبرزها الأزمة الخاصة بحرب روسيا وأوركانيا التي أثرت على الاقتصاد.