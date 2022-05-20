تراجع جديد في سعر الدولار بعد 14 أسبوع من الارتفاع الجنوني

اتجه الدولار الأمريكي نحو تحقيق أسوأ أسبوع له منذ أوائل فبراير الماضي، مقابل العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، حيث تلاشت حالة الزخم بعد الارتفاع الجنوني المفاجئ للعملة بنسبة 10٪.

تلقى الدولار دعمًا من هروب المستثمرين نحو بر الأمان، وسط اضطراب عبر الأسواق بسبب المخاوف من تأثير التضخم المرتفع وغزو روسيا لأوكرانيا.

انخفاض 1.5% لأول مرة منذ أسابيع

وبعد ارتفاعه خلال الأسابيع الـ 14 الماضية باستثناء أسبوعين، كان مؤشر الدولار في طريقه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.5٪ اليوم الجمعة، وفقا لما ذكرته «رويترز».

كان المؤشر الذي يقيس الدولار مقابل ست عملات رئيسية منافسة، ثابتًا على نطاق واسع في تداولات اليوم، وفي يوم الجمعة الماضي، ارتفع إلى أعلى مستوى منذ يناير 2003.

وقال محللو العملات في «إم يو إف جي» عبر مذكرة: «لسنا مقتنعين بأن المعطيات الأساسية تجادل لصالح تراجع أكثر استدامة للدولار الأمريكي في المرحلة الحالية على الرغم من حدوث تصدعات».

توقعات باستمرار التراجع

وأضافت المذكرة أن التراكم الأخير في مراكز شراء الدولار الأمريكي قد يساعد في تمديد التراجع، وارتفعت عملات الملاذ الآمن الأخرى هذا الأسبوع، حيث تعرضت الأسهم العالمية لضغوط شديدة.

أما الفرنك السويسري فكان في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 3٪ تقريبًا مقابل الدولار، بينما كان الين الياباني مستعدًا لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1٪ تقريبًا.

واستقر الفرنك السويسري أخيرًا على نطاق واسع عند 0.97350 فرنك، بينما انخفض الين بنسبة 0.2٪ إلى 128.205 ين.

كما استفاد اليورو من ضعف الدولار، وكان في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5٪. وكان آخر انخفاض بنسبة 0.1٪ اليوم عند 1.05755 دولار.

وكان الجنيه الإسترليني مستعدًا لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ ديسمبر 2020، واستقر عند 1.24805 دولار خلال اليوم.

وفيا يخص العملات المشفرة، كانت عملة بيتكوين ثابتة عند ما يزيد قليلاً عن 30 ألف دولار، ما أدى إلى وقف الانخفاضات الحادة التي شوهدت في الأسابيع الأخيرة.