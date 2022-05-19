بعد إعلان البنك المركزي المصري خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة في البنوك المصرية نحو 2%، ازدادت التساؤلات والبحث عن سعر الدولار في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة في نهاية المعاملات المصرفية في البنوك اليوم.

سعر الدولار في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة

وشهد سعر الدولار في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة استقرارا ملحوظا، ليسجل نفس أسعاره، وسط توقعات خبراء الاقتصاد بأن يكون هذا القرار له مردود كبير على الاقتصاد المصري، خاصة أسعار العملات العربية والأجنبية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

وجاء سعر الدولار في البنك المركزي في نهاية معاملات اليوم بسعر 18.22 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 18.30 جنيه، بينما وصل سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، بينما في البنك التجاري الدولي CIB حيث سجل سعر الشراء 18.24 جنيه، بينما البيع 18.31 جنيه.

بينما جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 18.23 جنيه للشراء، بينما 18.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 18.21 جنيه للبيع و18.31 جنيه للشراء، وهو نفس السعر الذي سجله سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس، بينما في بنك الإسكندرية سجل سعر بيع الدولار نحو 18.24 جنيه، وللشراء نحو 18.31 جنيه.

تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار

وبحسب الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الدكتور على الإدريسي في تصريحات لـ«الوطن»، فإنه من الصعب توقع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة، حيث إن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على سعر الصرف، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يجذب ارتفاع سعر الفائدة الاستثمار الأجنبي غير المباشر متمثلة في أدوات الدين الحكومي، الداعم لسعر صرف الجنيه، موضحًا أن هذا من شأنه زيادة الدولار في البنوك المصرية خاصة في ظل المنافسة على جذب المستثمرين التي يطلق عليها «Hot money».