حكاية آخر ظهور لـ سمير صبري قبل وفاته.. جائزة على فراش المرض

يبحث الجمهور عن آخر ظهور للفنان سمير صبري، قبل وفاته اليوم الجمعة، بعدما معاناة مع المرض، حيث مكث في المستشفى ما يقرب من شهرين كاملين، بسبب قرار الأطباء بضرورة خضوعه لعملية في القلب، لكنها تأجلت أكثر من مرة بسبب تقدمه في العمر.

آخر ظهور لـ سمير صبري

كان آخر ظهور لـ سمير صبري، داخل المستشفى، عندما زاره المخرج مجدي أحمد علي، الذي يعتبر صديقه المقرب منذ سنوات طويلة، حيث ذهب إليه يوم 13 مارس الماضي، لتسليمه جائزة أحسن ممثل في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، التي حصدها عن فيلم «2 طلعت حرب».

آخر أعمال سمير صبري

أكد مجدي أحمد علي، أن هذا الفيلم يعتبر آخر أعمال سمير صبري، التي شارك فيها خلال مشواره الفني الطويل، الذي يشهد نحو 300 عمل فني، مشيرا إلى أن الفنان الراحل وافق على المشاركة في الفيلم بدون أي مقابل.

كواليس اللقاء الأخير

عن كواليس اللقاء الأخير بينهما، قال مجدي أحمد علي: «عندما دخلت على سمير صبري، وجدته في بلكونة غرفته، التي تطل على النيل، وكان في حالة طيبة وسعيد جدا بالجائزة، وسألني على رد فعل الجمهور على الفيلم، وتكلمنا عن السينما والأفلام».

وأضاف: «سألني في تفاصيل استقبال الفيلم في مهرجان الأقصر»، متابعا: «كنت رايح علشان أرفع معنوياته، وهو اللي رفع معنوياتي، وشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بحالته» .

وفاة داخل الفندق

رحل الفنان سمير صبري، عن عالمنا داخل غرفته في أحد الفنادق الشهيرة، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع جثمانه غدا، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ونعى رحيله عدد كبير من أصدقائه بالوسط الفني، وغيرهم من نجوم الفن، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.