سعر جرام الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يتراجع إلى 1004 جنيهات

سجل سعر جرام الذهب اليوم تراجعا ملحوظا لم يحدث منذ أيام، ويشغل الذهب خلال الفترة الحالية اهتمامات الكثيرين ممن يترقبون التغيرات ولا يعرفون القرار الأمثل بالنسبة لمن يريد البيع أو الشراء في تلك الأوقات خاصة بعد قرار البنك المركزي أمس، برفع سعر الفائدة 2%.

واستمر سعر جرام الذهب اليوم في الانخفاض، بعد عدة انخفاضات سجلها أمس الخميس أيضا، وسط صعوبة التوقعات بما يمكن أن يحدث مستقبلا بالارتفاع أو الانخفاض في الأعيرة المختلفة، وسعر جرام الذهب عيار 21 أيضا.

سعر جرام الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «الوطن» سعر جرام الذهب اليوم، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها في ظل اهتمامهم بأسعار المعدن الأصفر في الأسواق يوميا، وجاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1147 جنيها للبيع، و1166 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر مبيعا نحو 1004 جنيهات للبيع، و1020 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة نحو 861 جنيها للبيع، و874 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، نحو 8032 جنيها للبيع، و8160 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم، نحو 1083 جنيها، بما يعادل 59.27 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 947.98 جنيه، بما يعادل 51.86 دولار، كما سجل جرام الذهب عيار 18، نحو 812.55 جنيه، بما يعادل 44.45 دولار، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7584 جنيها، بما يعادل 414.88 دولار.