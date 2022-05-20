سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 20-5-2022 في محلات الصاغة

ما زالت أسعار الذهب تسجل تفاوتا مختلفا يوميا في الأسواق المحلية المصرية والعالمية، عن الأسعار في الأيام الماضية، حيث أن الانخفاض ما زال موجودا، حتى ولو من خلال نسبة بسيطة، ويعتبر البحث عن سعر جرام الذهب عيار 21، محل اهتمام من جانب شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج.

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «الوطن» في إطار خدماتها اليومية لقرائها ومتابعيها، أسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية المصرية، خاصة سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم الجمعة الموافق 20 مايو، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الذهب اليوم

سجل اليوم الجمعة الموافق 20 مايو 2022، سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة نحو 897 جنيها للبيع و906 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل اليوم الجمعة الموافق 22 مايو 2022، سعر جرام الذهب عيار 21، قيمة 1047 جنيها للبيع و1057 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما سجل اليوم الجمعة، سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1197 جنيها للبيع، فيما سجل 1208 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل اليوم الجمعة سعر الجنيه الذهب، 8456 جنيها للشراء ونحو 8376 جنيها للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

وتباينت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 20 مايو 2022 في أسواق المال العالمية، وجاءت كما يلي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة نحو 803.61 جنيه، بما يعادل 43.97 دولار.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة نحو 937.55 جنيه، بما يعادل 51.30 دولار.

- في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة نحو 1071 جنيها، بما يعادل 58.63 دولار.

- كما سجّل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال اليوم الجمعة نحو 7500 جنيه، أي ما يعادل 41040 دولارا.