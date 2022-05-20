غياب محمد ممدوح عن تكريمه في «الكاثوليكي للسينما» بعد تعرضه لحادث سير

غاب الفنان محمد ممدوح، عن تكريمه في حفل افتتاح الدورة الـ70 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، اليوم، وكشفت مقدمة الحفل الإعلامية لميس سلامة، عن أن غياب الفنان جاء بسبب تعرضه لحادث سير صباح اليوم، ولكن طمأنت الحضور على حالته الصحية، قائلة: «هو بخير لكن مقدرش يحضر».

غياب محمد صبحي وسميرة أحمد عن الحفل

ولم يكن محمد ممدوح، هو الفنان الوحيد الذي غاب عن حفل افتتاح المهرجان، الليلة، إذ غاب الفنان محمد صبحي، بسبب ظروف خاصة لم يتم الإعلان عنها، وكشفت إدارة المهرجان، عن أن سيجري تكريمه في حفل خاص يوم الاثنين المقبل، بينما غابت الفنانة سميرة أحمد، عن تكريمها بسبب رحيل الفنان الكبير سمير صبري، اليوم، الذي كان يخطط أن يحضر الحفل برفقتها.

إهداء الدورة الـ 70 لروح الفنان سمير صبري

وحضر عدد من الفنانين، الحفل، وحرصوا على توجيه رسالة للفنان الراحل في كلماتهم أثناء استلام الجوائز، ووقف الحضور دقيقة حداد على روح سمير صبري في بداية الحفل، كما أعلن الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان، إهداء الدورة الـ70 من المهرجان، التي تستمر فعاليتها حتى 27 مايو الجاري، لروحه.