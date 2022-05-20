دنيا سمير غانم تتسلم تكريم والديها في افتتاح مهرجان «الكاثوليكي للسينما»

حضرت الفنانة دنيا سمير غانم، برفقة عمها حسام غانم، لاستلام تكريم والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز في حفل افتتاح الدورة الـ 70 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، اليوم، والذي يتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل الفنان الكبير سمير غانم.

انطلاق الدورة الـ70 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

انطلقت فعاليات الدورة الـ 70 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، وشهدت الدورة التي جاءت تحت عنوان «سبعون عاما من العطاء» وتستمر فعالياتها حتى 27 مايو القبل، تكريم عدد المبدعين في مختلف المجالات الفنية من بينهم الدكتورة درية شرف الدين، الفنانين محمد صبحي، أحمد عبد العزيز، هاني شاكر، إلهام شاهين والمخرج مجدي أحمد علي، بالإضافة إلى تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

الأب بطرس دانيال: تكريم سمير غانم ودلال عبد العزيز له مغزى كبير

ومن جانبه، كشف الأب بطرس دانيال سبب اختيار تكريم النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، قائلا: «اختيار المركز الكوثوليكي لتكريمهما له مغزى كبير، رغم أن عام 2021 رحل عن عالمنا مجموعة كبيرة من الفنانين، ولكنهما تحديدا كانت لحظات رحيلهما غاية في الصعوبة ليس فقط على عائلتهما وأصدقائهما في الوسط الفني لكن حتى على جمهورهما الذي عشقهم للغاية، وذلك بخلاف أنهما شكلا معا دويتو فني له بصمات هامة سواء في السينما أو المسرح بالإضافة إلى الدراما التلفزيونية».