محمد ممدوح يكشف تفاصيل حالته الصحية: «حادث بسيط.. وأنا بخير»

كشف الفنان محمد ممدوح عن تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير صباح اليوم، وفقا لما كشفته الإعلامية لميس سلامة، مقدمة حفل افتتاح الدورة الـ 70 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، وهو ما تسبب في غيابه عن حضور التكريم، ومن جانبه، قال ممدوح في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، إنه بصحة جيدة.

وأوضح الفنان محمد ممدوح حقيقة حالته الصحية بعد ما أثير عن تعرضه لحادث «أليم»، قائلا: «جماعة أنا بخير مفيش أي حاجة، والحادث كان بسيط مش أليم ولا حاجة، وده الكلام اللي خرج مني بس الصحافة طبعا كالعادة وصلته لحادث أليم أو حد خانه التعبير ووصلهم الخبر بالطريقة دي».

محمد ممدوح يعتذر عن حضور افتتاح المهرجان الكاثوليكي بسبب تعرضه لحادث سير

وتابع ممدوح «شكرا لكل الناس اللي بعتتلي تطمن عليا، وبعتذر مرة تانية للمركز الكاثوليكي للسينما عن عدم حضوري حفل الافتتاح».

ممدوح ليس الوحيد.. محمد صبحي وسميرة أحمد يعتذران عن حضور «الكاثوليكي للسينما»

لم يكن محمد ممدوح هو الفنان الوحيد الذي غاب عن حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، الليلة، حيث اعتذرت الفنانة سميرة أحمد عن الحضور وتسلم جائزتها بسبب رحيل الفنان الكبير سمير صبري اليوم، بينما تغيب الفنان محمد صبحي أيضا بسبب ظروف خاصة، على أن يتسلم جائزته يوم الاثنين المقبل في حفل خاص، وفقا لما أعلنت عنه مقدمة الحفل لميس سلامة.

وكان من المقرر أن يحصل الفنان محمد ممدوح على جائزة أحسن ممثل في عمل درامي عن الأعمال التي قدمت في عام 2021، وذلك عن دوره في مسلسل «خلي بالك من زيزي»، بينما حصلت الفنانة أمينة خليل عن جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي عن دورها في نفس المسلسل، كما حصلت الفنانة منى زكي على نفس الجائزة عن دورها في مسلسل «لعبة نيوتن».