مصرع طفل غرقا في حمام سباحة أحد الأندية الخاصة بطنطا

لقي طفل، في العقد الأول من العمر، مقيم قرية «منشأة جنزور»، إحدى قرى مركز طنطا، مصرعه أثناء التدريبات داخل حمام سباحة، في أحد الأندية بمدينة طنطا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطار من شرطة النجدة يتضمن وفاة طفل يدعي حاتم زين الدين، أثناء التدريبات داخل حمام سباحة في أحد الأندية الخاصة بمدينة طنطا، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من التحريات الأولية، أن الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات غرقا أثناء تلقي التدريبات الخاصة به داخل حمام السباحة في نادي «س ك».

تفاصيل الواقعة

وتبين أن الطفل كان يتلقى تدريبات السباحة بوجود والدته وجدته، وفي أثناء السباحة داخل الحمام، تعرض للغرق، وتم انتشاله بواسطة المنقذين، ولفظ أنفاسه الأخيرة لحظة وصوله المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وانتداب الطب الشرعي، من أجل معرفة ملابسات الحادث وأسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثة.