إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وجرار زراعي بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة ملاكي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي أمام قرية النجاح بمركز وادي النطرون، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة ملاكي وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من، علاء أيوب محمد 31 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، سامح خليل عيسى 31 سنة مقيم حوش عيسى، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم واشتباه نزيف في البطن وكسر في الذراع اليسرى، محمود محمود عبدالرزاق 10 سنوات مصاب بكدمات متفرقة من الجسم واشتباه نزيف في البطن وجرح نافذ في الساق اليسرى، رمضان فرج مبروك 48 سنة مصاب بكدمات متفرقة من الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الحوض ونزيف في البطن.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.