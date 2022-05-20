مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة نارية وعربة «كارو» بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب شخص آخر في محافظة الدقهلية، إثر حادث تصادم بين «موتوسكيل» و«عربة كارو» على الطريق الواصل بين قريتي «الصبرية - الضهرية» التابعتين لمركز شربين بالدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم، وأزالت رئاسة مركز ومدينة شربين آثار الحادث.

بلاغ بوقوع حادث تصادم في شربين

تبلغ لمأمور مركز شرطة شربين بالدقهلية، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق «الصبرية - الضهرية»، ووجود مصابين، وانتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع «إكرامي ع ال»، 35 عاما، وإصابة «سامح قويمة»، 42 عاما، جميعهم مقيمين بقرية الضهرية التابعة لمركز شربين.

ووقع الحادث أثناء سير الموتوسكيل خرجت أمامه وبشكل مفاجئ عربة كارو، مما أدى إلى وقوع الحادث، وانتقلت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز شربين إلى مكان الحادث وتم إزالة آثاره.

جرى نقل المصاب لمستشفى شربين، ونقل جثة المتوفى إلى ثلاجة مستشفى شربين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

مشاجرة في بسنديلة

وفي واقعة أخرى، أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة في قرية «بسنديلة»، التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، إثر نشوب مشاجرة فيما بينهم، استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء، وذلك لوجود خلافات سابقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتبين إصابتهم بجروح قطعية وكسور متنوعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.