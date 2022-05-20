أخبار التعليم.. استعدادات امتحان الدبلوم والتحقيق مع مسؤولي الثانوية

اشتملت أخبار التعليم اليوم الجمعة على العديد من الأحداث، تمثلت في الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية، والتي تعقد غدا السبت ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، حيث أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع مدير المديرية وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية تعمل علي مدار اليوم والساعة لرصد وسرعة وحل المشكلات.

أخبار التعليم.. تجهيز 223 لجنة لامتحانات الدبلومات الفينة بالجيزة

وضمن أخبار التعليم، شدد «سلومة» في بيان له، على الالتزام بتنفيذ جميع تعليمات الإدارة العامة للامتحانات داخل اللجان ونبه على رؤساء اللجان بعدم دخول أي طالب بهاتف محمول وجاهزة المعامل وأجهزة الحاسب الآلي والمعدات لأداء الامتحانات وإعلان الجداول للطلاب والارشادات اللجان بمكان واضح.

ومن المقرر بدء امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 21 مايو 2022 وتنطلق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 28 مايو 2022 وحتى يوم الخميس 9 يونيو 2022

وأكد مدير المديرية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية في الجيزة بلغ 62196 طالب وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات «20496 صناعي - 2181 زراعي - 35102 تجاري - 4417 فندقي» موزع على 223 لجنة.

انطلاق امتحانات «إعدادية القاهرة» غداً

أيضاً ضمن أخبار التعليم، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، في محافظة القاهرة، غدًا السبت الموافق 21 مايو الجاري، وتعقد ورقيًا في المدارس مثلما كانت عليه قبل جائحة كورونا كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

شوقي يوافق على زيادة معدلات صرف مكافأة لهذه الفئات

وضمن أخبار التعليم، وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على زيادة معدلات صرف مكافأة أيام المندوبين للجان سير امتحانات الدبلومات الفنية، موضحا في خطاب له، أنه بالنسبة لرئيس لجنة السير والمراقب الأول ومراقب الكنترول ومراكز توزيع الأسئلة ومراكز تجميع الإجابات للمناطق النائية، تحسب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بخمسة أيام بدلاً من أربعة أيام وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية.

أخطاء مسؤولي الامتحانات تسبب ضررا بالغا للطلاب

أخبار التعليم، اشتملت أيضا على إجراء تحقيقات عاجلة مع مسؤولي امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، لأنهم سببوا أضرارا بالغة بالطلاب لتعديل بيانتهم دون إبلاغ الوزارة الأمر الذي أدى إلى إرسال امتحانات للطلاب بالخطأ.

وظائف للمعلمين

كما أعلنت المدرسة المصرية الدولية، عن وظائف للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والبكالوريا.

الشروط والأحكام:

1-إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم إجادة تامة.

2-القبول من معلمي وزارة التربية والتعليم فقط.

3-تقديم صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر.

4-تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية وكذلك باللغة الانجليزية.

وظائف المرحلة المتوسطة

1- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم إجادة تامة.

2- القبول من السادة معلمي وزارة التربية والتعليم فقط.

3- تقديم صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر.

4- تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية وكذلك باللغة الانجليزية

وظائف مرحلة البكالوريا

1- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم إجادة تامة.

2- القبول من السادة معلمي وزارة التربية والتعليم فقط.

3- تقديم صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر.

4- تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية وكذلك باللغة الانجليزية.

5- إجادة اللغة الانجليزية.