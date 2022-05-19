ما هي التعليمات التي خالفها مسئولو امتحانات الثانوية وأضرت بالطلاب؟

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم توجيه جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، منذ شهر أبريل الماضي، بضرورة مراجعة وتدقيق جميع بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المؤثرة في الاختبارات الإلكترونية والتي تشمل اللغة الأول والثانية والشعبة والتخصص، موضحة أنه تم اكتشاف خلل بهذه المراجعات وعمل تعديلات دون إبلاغها، الأمر الذي ترتب عليه إحالة المتسبب في ذلك للتحقيق.

تفاصيل مهمة حول الأسباب التي أضرت بطلاب أولى وثانية ثانوي

وأضافت الوزارة في خطاب موجه للمديريات، أن التعليمات التي خالفها المسؤولين عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تمثلت أيضاً في الإهمال في التأكيد على طلاب الدمج والمناول بهذه الصفوف بالمدرسة على قاعدة البيانات المركزية وطباعة تقارير المراجعة المتاحة عن طريق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمدارس عبر بوابة ومركز المعلومات.

ونوهت إلى أن التعليمات أيضاً تمثلت في طباعة الكشوف الإلكترونية للطلاب بما هو مقيد بسجلات شؤون الطلاب بالمدرسة واستيفاء الاعتمادات اللازمة على الكشوف عن طريق المدرسة والإدارة التعليمية ثم تسليمها لقسم الإحصاء لتسجيل الاعتماد الإلكتروني لشكوف بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على قاعدة البيانات المركزية.

«التعليم»: مخالفة هذه التعليمات أدى إلى إلحاق ضرر بالغ بالطلاب

وأكدت الوزارة أن مخالفة جميع هذه التعليمات أدى إلى إلحاق ضرر بالغ بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في الامتحانات الإلكترونية، لذلك تم التوجيه بفتح تحقيقات عاجلة في هذه الأمور للوقوف على أسبابها.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه يجري حالياً حصر الطلاب الذين تضرروا من تعديل هذه البيانات في الامتحانات بالتسنيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، موضحاً لـ«الوطن»، أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأنهم عقب الانتهاء من الحصر والوقوف على نتائج التحقيقات التي تجري مع مسؤولي الامتحانات.