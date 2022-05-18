هل تمنع «التعليم» طلاب الثانوية غير الملقحين من الامتحانات؟.. الوزارة ترد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع اللمسات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال إعداد مقرات اللجان، وتجهيز أرقام الجلوس، وتجهيز وطباعة أسئلة الامتحانات، علاوة على تجهيز خطة شاملة، لمواجهة فيروس كورونا خلال الامتحانات، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، موضحة أن جميع اللجان الامتحانية ستكون معقمة تمامًا ضد كورونا.

موقف طلاب الثانوية العامة 2022 غير الملقحين ضد كورونا من الامتحانات

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، عن موقف طلاب الثانوية العامة 2022 غير الملقحين ضد فيروس كورونا من أداء الامتحانات، قائلًا: «لن يحرم أي طالب غير ملقح ضد كورونا من دخول امتحانات الثانوية العامة، وتلقي اللقاح للفئات العمرية الأقل من 18 سنة اختياري، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، وبالتالي لا يمكن اتخاذ أي إجراءات تجاه الطلاب الممتنعين عن تلقي اللقاح».

توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة خلال أيام

ومن جانبه، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة تواصل استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022 يوم 20 يونيو المقبل للمواد الغير مضافة للمجموع، ويوم 26 من نفس الشهر امتحانات المواد المضافة للمجموع، على أن تنتهي الامتحانات يوم 21 يوليو المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة.

تشديد الرقابة على لجان الشغب في امتحانات الثانوية العامة

كان مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه سيتم تشديد الرقابة على لجان الشغب في امتحانات الثانوية العامة 2022، واعدًا بأنه وزارة التعليم لن ولم تسمح بالغش الإلكتروني أثناء امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى أنه سيتم تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.