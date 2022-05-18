طالبة ثانوي تنهي حياتها بقرص سام للتخلص من ضغوط الامتحانات بشربين

أقدمت طالبة في الصف الثاني الثانوي على التخلص من حياتها داخل منزل أسرتها في إحدى قرى مركز شربين، بمحافظة الدقهلية، بتناول قرص سام من الأقراص المستخدمة في حفظ الغلال، وذلك لمرورها بحالة نفسية بسبب ضغوط الامتحانات، بحسب رواية أسرتها، حيث جرى نقلها إلى مستشفى شربين المركزي، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة في استقبال المستشفى، ليجري نقلها إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة.

مستشفى شربين يستقبل طالبة مصابة بتسمم كيماوي

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مأمور مركز شرطة شربين بورود إشارة من مستشفى شربين المركزي، بوصول طالبة مصابة بأعراض تسمم كيماوي، نتيجة تناولها مادة سامة، وتوفيت في استقبال المستشفى، أثناء محاولة إسعافها.

الطالبة تعاني حالة نفسية سيئة بسبب ضغوط الامتحانات

انتقل ضباط وحدة المباحث إلى مكان البلاغ، بالفحص تبين وفاة طالبة تُدعى «ندا ر. أ.»، في الصف الثاني الثانوي بإحدى المدارس التابعة لإدارة شربين التعليمية، وتبين وجود آثار تناول مادة سامة.

وبسؤال أهلية الطالبة، في محضر التحقيقات، أقروا بتناول ابنتهم مادة سامة تستخدم في حفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب ضغوط الامتحانات.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثمان، وبيان سبب الوفاة.

وشهدت محافظة الدقهلية محاولة انتحار أخرى، قبل عدة ساعات، حيث حاولت ربة منزل إنهاء حياتها بتناول قرص كيماوي سام «حبة الغلة»، وتم نقلها إلى مستشفى منية النصر المركزي، وتمكن الأطباء من إنقاذها، وبسؤالها تبين أنها تعاني من أزمة نفسية منذ وفاة زوجها قبل 3 أشهر، وأقرت بأنها أقدمت على الانتحار حزناً على فقدان زوجها، ولم تتهم أحداً بالتسبب في إصابتها.