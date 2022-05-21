مجلس الذهب العالمي: ارتفاع أسعار المعدن الأصفر مرهون بانخفاض الفائدة

قال مجلس الذهب العالمي إن المعدن الأصفر أثبت قيمته بالنسبة للمستثمرين في ضوء سياق الاقتصاد الكلي الأوسع، ولا يزال أحد الأصول الأعلى عائدًا منذ عام حتى الآن، خاصةً للمستثمرين بغير الدولار الأمريكي، كما حقق أداءً أفضل بكثير مما كان متوقعًا على أساس الأسعار الحقيقية والدولار، علاوة على ذلك، عند وضعه في سياق أداء الأصول على مدى السنوات الثلاث الماضية، فإنه يحمي رأس المال.

زيادة الاستثمار في الذهب

وواصل قائلًا في مذكرة بحثية: «قبل عام 2022، اشترى المستثمرون الذهب بكميات قياسية، وشهد عام 2020 زيادة في الاستثمار في الذهب، ومع ذلك، حتى قبل أن يحاصر العالم من قبل جائحة كورونا، كان المستثمرون يتدفقون على الذهب، حيث سجل عام 2019 ثالث أعلى تدفقات سنوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة العالمية للذهب، لذلك، عندما تطرح مسألة أداء الذهب في عام 2022، فإن الإجابة هي أنه بالنسبة للعديد من المستثمرين، فقد فعل بالفعل ما يحتاج إليه: حماية رؤوس أموالهم في الأزمات».

نظرة إلى المستقبل

أضاف مجلس الذهب العالمي: «يزدهر الذهب عندما تكون أسعار الفائدة الحقيقية سلبية ولكن لا يتم إعاقته عندما تكون بين 0% - 4%، ويعتبر الذهب أفضل في تقليل مخاطر المحفظة خلال الفترات ذات المعدلات الحقيقية المعتدلة، حيث يستفيد من التقلبات المنخفضة والارتباط بالأسهم مقارنة بفترات المعدلات الحقيقية السلبية».

واختتم مجلس الذهب العالمي: «بالنظر إلى المستقبل، قد يجذب الذهب مزيدًا من الاهتمام باعتباره عاملًا للتنويع حيث تسعى البنوك المركزية إلى تقليل التعرض للمخاطر وسط تزايد حالة عدم اليقين، ونتوقع أن تظل البنوك المركزية مشترًا صافًا في عام 2022، ومع ذلك، قد يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم إلى تقييد هذا الطلب على المدى القصير، كما نحذر من أن الإدارة النشطة للاحتياطيات يمكن أن تؤدي إلى البيع أثناء الأزمات للاستفادة من السيولة الوفيرة للذهب».