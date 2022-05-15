«الأعلى للجامعات» يناقش استعدادات امتحانات التيرم الأسبوع المقبل

يناقش الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع المقبل، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بحضور كل من الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، ورؤساء الجامعات، عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالعملية التعليمية بمختلف الكليات ومتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس من المقرر أن يتابع عددا من الموضوعات المهمة، أبرزها متابعة خطط التطعيمات ضد فيروس كورونا ومتابعة استعدادات الجامعات لتنسيق 2022، ومتابعة الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

امتحانات الجامعات

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، والتاكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ومواعيد امتحانات التيرم الثاني المقرر تنفيذها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وأكد عدد من رؤساء الجامعات المختلفة على إتاحة كل المراجعات للمقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة وكذلك التشديد على ضرورة الالتزام بالمناهج الدراسية بجانب التوسع من الاختبارات الإلكترونية.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على انتهاء كل الاستعدادات لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على التوسع من الاختبارات الإلكترونية والموضوعية والالتزام بالمواعيد والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.