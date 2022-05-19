حالة الطقس في محافظة السويس.. حار نهارًا ونشاط للرياح الخفيفة

شهدت محافظة السويس اليوم الخميس 19 مايو، تحسنًا في حالة الطقس، وذلك بعد التقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، إذ سيطر على المدينة طقس معتدل في الظل، ومع سطوع الشمس تتحول الأجواء إلى حارة، مع وجود نشاط للرياح الخفيفة.

استمرار رفع درجة الاستعداد في المحافظة

وتستمر محافظة السويس في رفع درجة الاستعداد لمجابهة أي تغيرات ربما تشهدها المحافظة نتيجة التقلبات الجوية، وسط تشديدات من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، لمختلف الأحياء والجهات بالاستعداد للتدخل الفوري حال تطلب ذلك، خاصة الكهرباء والأحياء والصرف الصحي.

فيما شهدت المحافظة سيولة مرورية خاصة على محاور الحركة والتنقل بين الأحياء المختلفة، إذ كان هناك انتظام في التنقل داخليًا، وكذلك سيولة مروية بينها وبين المحافظات المجاورة، كما انتظم حضور الطلاب لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الأول.

الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة إلى 34 درجة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، من استمرار ارتفاع درجة الحرارة، إذ تضمن البيان توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس اليوم، إذ من المنتظر أن تشهد السويس ارتفاعًا في درجات الحرارة لتصل إلى 34 درجة العظمى أما درجة الحرارة الصغرى متوقع أن تسجل خلال الليل 21 درجة مئوية.

القياسات الخاصة بالطقس اليوم

وجاءت قراءات قياسات حالة الطقس بمحافظة السويس صباح اليوم، متضمنة الآتي:

بلغت نسبة الرطوبة في الساعات الأولى من الصباح 45% فى حين سجلت سرعة الرياح 14 كم/ ساعة، أما درجة الحرارة صباحًا فكانت 27 درجة مئوية، وبحسب التوقعات فإنها ستنخفض ليلًا إلى21 درجة مئوية.