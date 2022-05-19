حالة الطقس غدا الجمعة 20-5-2022 على مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدا الجمعة، موضحة أنّ الطقس سيكون حارا خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على مدن جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، وذلك غدا الجمعة الموافق 20 مايو 2022.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل قليل بشأن حالة الطقس غدا، أن الرياح الجنوبية الغربية تنشط وتكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية، السواحل الغربية، ووسط وجنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة أنّ سرعات الرياح تتراوح بين 25 لـ35 كم في الساعة، كما يسود طقس غائم جزئيا على جميع محافظات ومدن الجمهورية، عدا شمال وجنوب الصعيد، حيث يسود طقس مشمس على مدار ساعات النهار، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة على مدار ساعات النهار، كما لفتت إلى اضطراب البحر الأحمر، حيث يكون ارتفاع الأمواج بين 2 لـ3 أمتار.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في مصر على النحو التالي:

القاهرة 32 19

الإسكندرية 24 18

وادي النطرون 30 18

طنطا 32 19

شبين الكوم 32 19

دمنهور 32 19

بلطيم 29 19

مطروح 22 16

السلوم 22 16

سيوة 33 20

بورسعيد 29 19

دمياط 30 19

الزقازيق 31 21

المنصورة 32 19

الإسماعيلية 32 20

السويس 32 19

العريش 28 18

رفح 28 18

رأس سدر 33 19

نخل 30 12

نويبع 35 20

طابا 33 21

كاترين 27 14

الطور 32 23

شرم الشيخ 36 24

الغردقة 35 24

مرسى علم 35 25

الفيوم 36 22

بني سويف 36 22

المنيا 37 21

أسيوط 37 22

سوهاج 38 23

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

إدفو 41 25

أبو سمبل 40 25

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 35 23

أبو رماد 34 23

حلايب 30 22

راس حدربة 29 23