صرف 3.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1663 شابا بالغربية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بصرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ3319 عاملاً، بإجمالى 3 ملايين و319 ألف جنيه، وتسجيل 640 عاملا جديدا على المنظومة، فضلا عن صرف 6 منح مولود جديد لـ6 عمال بمبلغ 12 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد العمال بمبلغ 10 آلاف جنيه، وعمل رعاية صحية لـ40 عاملاً من المسجلين بإجمالي 8000 جنيه.

تعيين 1663 شابا في منشآت القطاع الخاص

وقال الوزير، إن المديرية قامت بتعيين 1663 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 21 «قادرون باختلاف»، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 3607 شاباً، كما تم توفير 357 فرصة عمل.

وأشار إلى أن المديرية استخرجت 1721 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 28 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 19 بمنشآت القطاع الخاص، وتجديد 3 تراخيص عمل الأجانب.