عاجل.. رئيسا أمريكا وكوريا الجنوبية يتفقان على زيادة ردع بيونج يانج

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول اتفقا على زيادة الردع لكوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف البيت الأبيض، أنّ بايدن ورئيس كوريا الجنوبية أعربا عن القلق من انتشار كورونا في كوريا الشمالية.

بايدن وصل أمس إلى كوريا الجنوبية

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية، أمس، في مستهل جولة آسيوية، يلتقي خلالها بقادة الهند واليابان وأستراليا فيما يعرف باسم تحالف «كواد»، والذي يهدف إلى الحد من تمدد النفوذ الصيني في المنطقة.

بايدن: التحالف يهدف لردع كوريا الشمالية

وقال بايدن، إنّ التحالف مع كوريا الجنوبية سيعزز الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، منوها بأنّ التحالف مع كوريا الجنوبية يعتمد على مبدأ رفض تغيير الحدود بالقوة، وأنّ التحالف مع كوريا الجنوبية يهدف لردع كوريا الشمالية.