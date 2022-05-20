أبرز الأحداث على الساحة الفلسطينية.. «سرايا القدس» تعرض مشاهدا لمستوطنات الاحتلال

شهدت الساحة الفلسطينية، عدة أحداث خلال الساعات القليلة الماضية، كان من أبرزها، عرض «سرايا القدس»، مشاهد لمستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، المحاذية لقطاع غزة التقطتها مسيرات، فيما أعلن رئيس كتلة الليكود، في كنيست الاحتلال الإسرائيلي، ياريف لافين، أن حكومة الفشل والعجز برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد أصبحت حكومة أقلية.

الذكرى السنوية الأولى لمعركة «سيف القدس»

عرضت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد»، للمرة الأولى، مشاهد لمستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، المحاذية لقطاع غزة التقطتها مسيرات، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمعركة «سيف القدس».

اعتقال شاب فلسطيني

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا، يدعى ماهر أبو حية، بعد الاعتداء عليه وعائلته من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين بالضرب في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.

اتحاد الإذاعات الإسلامية يدين دعوات هدم مصلى قبة الصخرة

وأدان اتحاد «الإذاعات الإسلامية»، في بيان، أمس الخميس، ‏دعوات متطرفي المستوطنين إلى هدم مصلى «قبة الصخرة»، وقال إن الدعوات إذكاء للتطرف الديني واستفزاز صارخ لمشاعر المسلمين حول العالم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

بوغدانوف: مستعدون لاستقبال هنية في موسكو

من جانبه، قال ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن موسكو مستعدة لاستقبال رئيس حركة «حماس»، إسماعيل هنية، مشيرا إلى أن العمل يجري على تحديد موعد الزيارة.

وكانت وسائل إعلام، أشارت في وقت سابق، إلى أن هنية سيزور العاصمة الروسية «موسكو» في شهر يونيو المقبل.

بدورها، استقالت النائبة العربية جيداء ريناوي زعبي، من حزب «ميرتس» اليساري، ليتحول الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، إلى أقلية برلمانية.

زعبي ترجع استقالتها إلى اختلافات أيديولوجية

وأرجعت زعبي، استقالتها في رسالة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى اختلافات أيديولوجية. وسيطر بينيت على 59 مقعدا فقط من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

حزب «الليكود»: بينيت فشل في الاقتصاد والأمن

وأشارت زعبي، إلى تصعيد العنف في «المسجد الأقصى المبارك» بالإضافة إلى أساليب شرطة الاحتلال الإسرائيلي القاسية في جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة الأسبوع الماضي.

بدوره، يخطط حزب «الليكود»، لطرح مشروع قانون لحل الكنيست، الأربعاء المقبل، عقب استقالة زعبي، وأوضح رئيس كتلة الليكود، ياريف لافين، أن حكومة الفشل والعجز برئاسة بينيت ويائير لابيد أصبحت حكومة أقلية في الكنيست، مضيفا، أن بينيت فشل في الاقتصاد والأمن وفي كل مجال، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

إسرائيل تجري مناورات لمحاكاة هجوم على إيران نهاية شهر مايو الجاري

من جانبه، سيجري سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي، مناورات واسعة النطاق في قبرص نهاية شهر مايو الجاري لمحاكاة هجوم على منشآت نووية إيرانية، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية.

وفي قت سابق، ركز لقاء جمع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس بـ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في «البيت الأبيض» على التقدم الذي تحققه إيران في برنامجها النووي، كما بحث الجانبان الأمريكي والإسرائيلي، أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.