أكثر 7 شواطئ مصرية تستحق الزيارة في 2022.. (فيديوجرافيك)

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري فيديوجرافيك جديد أظهر فيه قائمة وضعها موقع «لونلي بلانت»، لزيارة 7 شواطئ مصرية خلال عام 2022، وتلك الشواطئ هي: خليج ألماظة بالساحل الشمالي، أفضل شاطئ لرفاهية المسافرين.

وشاطئ بلو لاجون بدهب، وهو مكان مثالي للعودة إلى الطبيعة، والعلمين بالساحل الشمالي، كشاطئ مناسب للاحتفالات في الصيف، وخليج نعمة بشرم الشيخ، على أنه أفضل شاطئ للعائلات.

وخليج فيورد بطابا، أفضل شاطئ للغوص، بجانب الغردقة، كأفضل وجهة للغطس واكتشاف الدلافين، وأخيرًا النيزك بمرسى علم، والذي يتمتع بمياه دافئة على مدار السنة.