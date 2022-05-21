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أكثر 7 شواطئ مصرية تستحق الزيارة في 2022.. (فيديوجرافيك)

كتب:

محمد مجدي
10:29 ص | السبت 21 مايو 2022
شاطيء الإكندرية

شاطيء الإكندرية

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري فيديوجرافيك جديد أظهر فيه قائمة وضعها موقع «لونلي بلانت»، لزيارة 7 شواطئ مصرية خلال عام 2022، وتلك الشواطئ هي: خليج ألماظة بالساحل الشمالي، أفضل شاطئ لرفاهية المسافرين.

وشاطئ بلو لاجون بدهب، وهو مكان مثالي للعودة إلى الطبيعة، والعلمين بالساحل الشمالي، كشاطئ مناسب للاحتفالات في الصيف، وخليج نعمة بشرم الشيخ، على أنه أفضل شاطئ للعائلات.

وخليج فيورد بطابا، أفضل شاطئ للغوص، بجانب الغردقة، كأفضل وجهة للغطس واكتشاف الدلافين، وأخيرًا النيزك بمرسى علم، والذي يتمتع بمياه دافئة على مدار السنة.

 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.