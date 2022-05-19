«الأرصاد» تحذر من كتلة هوائية ساخنة: ترفع الحرارة وتثير الأتربة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط للرياح الجنوبية الغربية، اليوم الخميس، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، إذ ستكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وهى قادمة من الصحراء الشرقية للبلاد، نتيجة تعرض البلاد لكتلة هوائية ساخنة قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وستكون السبب فى ارتفاع جديد بدرجات الحرارة، وذلك حتى غدا الجمعة.

ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة اليوم

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن سرعات الرياح ستصل إلى 30 كم فى الساعة، وذلك على مناطق مختلفة في محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبري، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الاحمر، ومحافظة القاهرة الكبري، ومدن ومحافظات شمال الصعيد.

وأشارت «غانم»، فى تصريح لـ«الوطن»، إلى أن نشاط الرياح اليوم سيساعد على تقليل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة في جميع مدن الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد التى تسجل اليوم 41 درجة مئوية، فى حين تسجل القاهرة الكبري 33 درجة، ومحافظات شمال الصعيد 36 درجة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مصر، على النحو التالي:

القاهرة 33-21

الإسكندرية 30-19

وادي النطرون 32-20

طنطا 32-19

شبين الكوم 33-20

دمنهور31-18

بلطيم 31-19

مطروح 30-19

السلوم 28-20

سيوة 35-20

بورسعيد27-19

دمياط 27-20

الزقازيق 33-21

المنصورة 32-20

الإسماعيلية 33-20

السويس 33-20

العريش 28-18

رفح 28-18

رأس سدر33-19

نخل 32-12

نويبع 35-20

طابا 33-21

كاترين 27-14

الطور 32-23

شرم الشيخ 35-24

الغردقة 34-24

مرسى علم 36-25

الفيوم 36-25

بني سويف 36-22

المنيا 37-22

أسيوط 37-22

سوهاج 38-23

قنا 39-23

الأقصر 40-24

أسوان 41-25

إدفو 41-25

أبو سمبل 40-25

الوادي الجديد 40-25

شلاتين 35-23

أبو رماد 34-22

حلايب 30-22

رأس حدربة 29-23