«مرقسية الإسكندرية» تحيي قداس أربعين القمص أرسانيوس بملابس بيضاء

أحيت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، صباح اليوم السبت، ذكرى الأربعين على روح القمص أرسانيوس وديد، راعي كنيسة العذراء وماربولس بمنطقة كرموز، الذي لقي مصرعه على يد مسن متطرف في أبريل الماضي، وذلك بإقامة قداس إلهي شارك فيه عدد كبير من الأساقفة والكهنة وأبناء بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية.

وحضر القداس زوجة القمص وشقيقاته والأساقفة الأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزه وقطاع شباب الإسكندرية، والأنبا هيرمينا أسقف عام كنائس شرق ووسط الإسكندرية، والأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر، والقمص إبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية، والكهنة والخدم الذين خدموا معه في كنيستي العذراء محرم بك والعذراء كرموز التي أسسها وخدمها منذ عام 2019، وسط حضور شعبي كبير للغاية ملأ جوانب الكنيسة، بالإضافة إلى تأمين أمنى شديد بمحيط الكاتدرائية.

تفاصيل مقتل كاهن الإسكندرية

وترجع أحداث الواقعة إلى يوم 7 أبريل الماضي، عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغا يفيد تعدي شخص على القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة العذراء بكرموز، طعنا بسلاح أبيض أمام بوابة شاطئ إيناس حقي، ما أدى لوفاته.

وأصدرت الكنيسة بيانها، حين وفاة كاهن الإسكندرية، والتي وصفته حينها بـ«الشهيد»، فيما نعاه البابا تواضروس الثاني قائلا: «نودعه في هذه الأيام المقدسة من الصوم الكبير، لكي يعيد بالقيامة المجيدة مع المسيح يسوع القائم، ويكون مُصليًا وشفيعًا لنا في السماء».

وأحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد إلى فضيلة المفتي، منذ 3 أيام.

27 سنة خدمة كنسية

ورحل القمص أرسانيوس وديد، كاهن الإسكندرية عن عالمنا عن عمر يناهز 56 عاما، حيث أنه من مواليد 1966 وسيم كاهنًا بيد المتنيح البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995، ونال درجة القمصية في أكتوبر 2021 اي منذ 7 أشهر وذلك بيد البابا تواضروس الثاني.