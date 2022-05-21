تصاعد التوترات العالمية.. هلسنكي: قرار إيقاف إمدادت الغاز إلى فنلندا مؤسف للغاية

أوقفت روسيا إمداداتها من الغاز إلى فنلندا، في أحدث تصعيد لخلاف مدفوعات الطاقة مع الغرب، في تصاعد للتوترات العالمية بعد طلب فنلندا الانضمام لحلف شمال الأطلسي، «الناتو».

وأكدت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم، أنها أوقفت تماما الصادرات إلى فنلندا الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش، اليوم السبت، وفقا لبي بي سي.

هلسنكي ترفض دفع ثمن إمداداتها بالعملة الروسية

وقالت فنلندا إن جميع عمليات التسليم توقفت، لكنها أضافت أنه لن يكون هناك أي انقطاع للعملاء، وترفض هلسنكي عاصمة فنلندا دفع ثمن إمداداتها بالعملة الروسية، «الروبل»، لكن الوقف جاء بعد إعلان أن فنلندا ستتقدم بطلب لعضوية الناتو.

وعلى الرغم من غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير، استمرت روسيا في إمداد العديد من الدول الأوروبية بالغاز، وبعد أن عاقبت القوى الغربية روسيا بسبب الحرب، قالت روسيا إن الدول «غير الصديقة» يجب أن تدفع ثمن الغاز باستخدام العملة الروسية، وهو ما اعتبره الاتحاد الأوروبي ابتزازًا.

فنلندا تستورد معظم احتياجاتها من الغاز من روسيا

تستورد فنلندا معظم احتياجاتها من الغاز من روسيا، لكن الغاز يمثل أقل من عُشر استهلاك البلاد من الطاقة.

من جانبها قالت شركة Gasgrid Finland المملوكة للدولة الفنلندية يوم السبت في بيان إن إمدادات الغاز عبر نقطة دخول إيماترا توقفت في 21 مايو.

وفي وقت سابق، وصفت شركة الطاقة الفنلندية المملوكة للدولة، «غازوم» الخطوة الروسية بأنها «مؤسفة للغاية».

فنلندا: وقف روسيا لإمدادات الغاز مؤسف للغاية

وقال ميكا ويلجانن الرئيس التنفيذي لشركة غازوم في بيان «مع ذلك كنا نستعد بعناية لهذا الموقف وبشرط ألا تكون هناك اضطرابات في شبكة نقل الغاز، سنكون قادرين على تزويد جميع عملائنا بالغاز في الأشهر المقبلة».

والأحد الماضي، قطعت روسيا أيضًا إمدادات الكهرباء عن فنلندا، وهددت بالانتقام إذا تقدمت فنلندا بطلب للانضمام إلى الناتو.