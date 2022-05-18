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الرئيس الأمريكي: ندعم بشدة انضمام فنلندا والسويد للناتو

بايدن: الناتو الضامن لأمن مليار شخص في أوروبا وأمريكا الشمالية 

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سحر المكاوى
06:08 م | الأربعاء 18 مايو 2022
بايدن

بايدن

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، ندعم بشدة طلبي فنلندا والسويد الانضمام للناتو، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف بايدن، أن انضمام فنلندا والسويد للناتو، سيعزز استراتيجية الحلف الدفاعية، قائلا: «سنبقى يقظين مع السويد وفنلندا للرد على أي تهديد بسبب عضويتهما بالناتو»

بايدن: الناتو الضامن لأمن مليار شخص في أوروبا وأمريكا الشمالية 

قال الرئيس الأمريكي، «نتطلع للعمل مع الكونجرس والحلفاء في الناتو لضم فنلندا والسويد بسرعة»

وتابع بايدن: أن حلف الناتو الضامن لأمن مليار شخص في أوروبا وأمريكا الشمالية. 

وأعلنت فنلندا والسويد، تقديمهما طلبات رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسى الناتو، وسط اعتراضات من روسيا وتركيا.

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بقلم سحر المكاوى