الكشف والعلاج مجانا.. خريطة قوافل «حياة كريمة» الطبية حتى 25 مايو

حققت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المعادلة الصعبة، التي أطلقت من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، إذ تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، التي من شأنها ضمان تلك الفئة، وتحسين ظروف معيشتهم، فهي مشروع الدولة العملاق الذي جاء لتغيير حياة أكثر من نصف سكان مصر، والذي تمثل أحد نماذج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثل حق المواطن في العيش والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني، والحياة الكريمة، إذ تشهد قرى الريف المصري تطورًا غير مسبوق في كافة القطاعات، كإنجاز جديد للدولة المصرية، وأكبر دليل على الجمهورية الجديدة.

قوافل طبية مجانية للكشف والعلاج بالمناطق النائية

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية في قرى «حياة كريمة» وأماكن تمركزها في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الساعات المقبلة، التي يجرى توجيهها للمحافظات الحدودية، والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت «الصحة»، في بيان لها، إنَّه سيتمّ إطلاق القوافل يومي 22 و23 مايو بمناطق الأربعين 4 مركز باريس محافظة الوادي الجديد، والوحدة الصحية بـ«أم الحويطات – النصر» مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، والزهور مركز شرق محافظة الإسكندرية، والرقبة مركز دراو محافظة أسوان، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضافت الصحة: سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومي 23 و24 من شهر مايو، بمناطق هوارة مركز مطاي محافظة المنيا، والقيطون مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ومركز طبي السلام ثاني حي السلام أول محافظة القاهرة، وعرب مطير مركز الفتح محافظة أسيوط، وخربتا مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، وأبو شروف - قارة أم الصغير مركز سيوة محافظة مطروح، ومركز شباب البعالوة الكبرى مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية.

على أن يتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى يومي 24 و25 مايو بمناطق جدة مركز باريس محافظة الوادى الجديد، والزعفرانة مركز رأس غارب محافظة البحر الأحمر، وهرم سيتي حي 6 أكتوبر محافظة الجيزة، وأبيس 2 مركز شرق محافظة الإسكندرية.

جراحات مجانية ضمن حياة كريمة

وكانت قد أكّدت وزارة الصحة والسكان في بيان لها أنَّه في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول الحالات من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مشيرة إلى أنَّ القوافل تشمل تخصصات: «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.