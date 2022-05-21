مع ارتفاع درجات الحرارة.. 6 خطوات يجب اتباعها حال حدوث ماس كهربائي

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، والتي ربما تتجاوز الـ38 درجة في محافظات القاهرة والوجه البحري، وتصل أيضًا لـ43 درجة في محافظات جنوب البلاد، بحسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، الأمر الذي ربما يترتب عليه تلف بعض الأجهزة الكهربائية بسبب الحر الشديد.

وفي إطار ذلك، حذر جهاز تنظيم وحماية مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المواطنين، بضرورة الانتباه عند تشغيل الأجهزة الكهربائية لفترات طويلة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة مثل التكيفيات والمراوح والأجهزة المختلفة.

وحرصًا على سلامة المواطنين، أعلن مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن عدة خطوات يجب الالتزام بها في حالة نشوب أي ماس كهربائي داخل الوحدات السكنية، أو المحال التجارية، وذلك لضمان احتواء أي حرائق، والمحافظة على سلامة الموجودين.

خطوات يجب اتباعها في حالة نشوب ماس كهربائي

- إذا حدث أي اشتعال للنيران في الوحدة السكنية، واستطعت معرفة الجهاز المتسبب في هذا الحريق، حاول أن تقطع التيار الكهربائي عنه على الفور، وذلك من خلال لوحة المفاتيح الأتوماتيكية، الموجودة بجوار باب الشقة كالعادة.

- إذا كان حجم النيران بسيطًا داخل الوحدة السكنية أو المحل التجاري، قم باخمادها على الفور من خلال أنبوبة الحرائق، أو من خلال استخدام بطانية ثقيلة أو من خلال الملابس، من خلال إلقائها على النيران لمنع مصدر الأكسجين من الوصول إلى النيران وزيادة اشتعالها، مع ضرورة الحرص الشديد على سلامتك.

- لا تستخدم الماء مطلقًا في إطفاء الحرائق المتعلقة بالماس الكهربائي، نظرًا لأن الماء عامل موصل طبيعي للكهرباء، وسيزيد من اشتعال الحرائق وسرعة انتشارها في جميع أنحاء المكان، حيث إنك في هذه الحالة قد تتعرض للصعق الكهربائي أو لصدمة كهربائية.

- إذا كنت غير قادر على إطفاء الحريق أو السيطرة على انتشاره، يجب الخروج فورًا والابتعاد عن المكان وإخلائه تمامًا من جميع الموجودين به، وقم باستدعاء سيارات الإطفاء على الفور.

اغلق باب المكان الموجود به الحريق لمنع انتشار النيران

- احرص على إغلاق باب الوحدة السكنية أو المحل التجاري الموجود به الحريق بعد مغادرة المكان منعًا لانتشار النيران، ولا تحاول الدخول مرة أخرى على الإطلاق، إلا بعد وصول رجال الإطفاء والسيطرة على الحريق وإطفائه تمامًا.

- الاتصال على رقم 121 الخاص بطوارئ الكهرباء، لفصل التيار الكهربائي عن المكان الموجود فيه الحريق.