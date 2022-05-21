«الإحصاء»: مصر استوردت قمح وذرة بـ15.6 مليار جنيه في يناير وفبراير 2022

كشفت بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية عن شهر فبراير 2022، وحصلت «الوطن» على نسخة منها والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مايو الجاري، عن استيراد مصر من محصولي القمح والذرة خلال شهري يناير وفبراير 2022 بنحو ما قيمته 918 مليون دولار و775 ألف دولار ما يعادل، 15 مليارا و619 مليونا و175 الف جنيه مصري بواقع 485 مليونا و15 ألف دولار أمريكي للقمح، ما يعادل 8 مليارات و245مليونا و255 ألف جنيه، و433 مليونا و376 ألف دولار ما يعادل 7 مليارات و373 مليونا و920 ألف جنيه مصري.

474.4 مليون دولار استيراد مصر للفول الصويا

كما كشفت بيانات النشرة قيمة ما استوردته مصر من فول الصويا خلال شهري يناير وفبراير 2022، بنحو 474 مليونا و44 ألفا و300 دولار أمريكي، ما يعادل 8 مليارات و65 مليونا و531 ألف جنيه مصري، بينما بلغ استيراد مصر من محصول السمسم، خلال شهر يناير وفبراير 2022، ما قيمته 9 ملايين و768 ألف دولار، ما يعادل 166 مليونا و56 ألف جنيه مصري.

الجهاز المصدر الرئيسي لإنتاج كل البيانات الإحصائية

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو المصدر الرئيسي والرسمي لإنتاج البيانات الإحصائية، في جمهورية مصر العربيـة، ونظرا لأهمية إحصاءات التجارة الخارجية كإحدى الدعائم الأساسية التي يقوم عليها التخطيط السليـم للتنميـــة الإقتصـاديــة في البلاد، ومن أهم المكونات للدخل القومي المصري ومصادر النمو الاقتصادي، لذا يصدر الجهاز النشهرية لبيانات التجــارة الخارجية لتلبية احتياجات المستخدمين صانعي السياسات، حيث يحرص الجهاز على مواكبة التوصيات الدولية وتحسين مستوى شمول البيانات، وقد كان بدء تطبيق النظام العام لتحسين مستوى البيانات الصادرة عن الجهاز اعتبارا من 2008، حيث يشمل كل نظم الإفراج الجمركي التي تمثل جميع التدفقات السلعية الداخلة والخارجة من موانئ الجمهورية.