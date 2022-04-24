توقعات بحدوث وفرة عالمية في فول الصويا.. «الشهية الصينية» السبب

من المتوقع أن ينخفض ​​الطلب على فول الصويا من الصين - أكبر مستورد لفول الصويا في العالم - وذلك بنسبة 3.5% على أساس سنوي في عام 2022 بسبب انخفاض الطلب من قطاع العلف، حسبما كشف مسح للمشاركين في السوق لدى أكثر من 10 متداولين رئيسيين، أجرته «ستاندرد آند بورز كوموديتي إنسايتس»، ما يبشر بوفرة في المعروض عالمياً على خلفية تراجع الطلب الصيني الأكبر.

تباطؤ ملحوظ منذ نوفمبر

وكان التباطؤ في الشراء ملحوظاً منذ نوفمبر 2021 حيث تقدر بشكل متحفظ واردات الصين من فول الصويا للعام عند 97.2 مليون طن متري، بزيادة 0.69% من 96.5 مليون طن متري في عام 2021، وتقلص العرض العالمي في الربع الأول بسبب الجفاف في البرازيل الذي أخر الحصاد وتباطؤ الصادرات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك انخفاض واردات فول الصويا في الصين بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 6.35 مليون طن متري في مارس، وأظهرت بيانات الجمارك أن الواردات خلال الربع الأول تراجعت بنسبة 4.2% على أساس سنوي إلى 20.3 مليون طن متري.

انخفاض الوادرات

وتوقع المشاركون في السوق الذين شملهم الاستطلاع أن تنخفض الواردات بمتوسط ​​3.4% خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر مقارنة بنفس فترة التسعة أشهر من عام 2021، وبحسب المسح، فإن أدنى تقدير للطلب لحجم الواردات السنوية من فول الصويا سيكون 90.7 مليون طن متري، ومن المحتمل حدوث تخفيضات كبيرة في الطلب في الربع الثاني والربع القادم.

وقالت مصادر السوق إنه تمت تغطية حوالي 2.3 مليون طن متري أو 31% من إجمالي الطلب الصيني المتوقع على فول الصويا والبالغ 7.5 مليون طن متري لشحنات يونيو اعتبارًا من 20 أبريل، في حين أن في نفس الوقت من العام الماضي، تمت تغطية 100% من متطلبات يونيو المتوقعة.