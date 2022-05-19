توريد 206 آلاف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية خلال 20 يومًا

وصلت الكميات الموردة من القمح المصري 2022، إلى 206 آلاف طن في شون وصوامع الدقهلية خلال 20 يومًا فقط منذ بدء التوريد في 26 أبريل 2022، بناءً على تعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وتحت إشراف المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بالمديرية، وبالمتابعة المستمرة لكافة أماكن التخزين للعمل بشكل منتظم، لاستقبال القمح والتأكد من مطابقته للمواصفات، وذلك وفقًا للضوابط الموضوعة، واستقبال كافة الكميات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

«صليب»: استقبال 206 آلاف طن قمح خلال 20 يومًا

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن هذا الموسم من ‏أفضل مواسم توريد القمح، وهو ما جعلنا نصل إلى استقبال 206 آلاف طن قمح خلال 20 يومًا فقط، دون ‏ظهور أي مشكلات أو تكدس، ما يؤكد نجاح المنظومة المتبعة.

كميات القمح الموردة لصوامع وشون الدقهلية

وأضاف صليب لـ«الوطن»، أن الكميات التي تم ‏توريدها خلال 20 يومًا أي منذ فتح باب التوريد يوم ‏‏26 ‏أبريل الماضي، بلغت 205 آلاف و957 طنًا ‏حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ‏ووزارة ‏الزراعة، وتم توريدها لحساب الهيئة العامة للسلع ‏التموينية وفقًا لدرجة النظافة المحددة، بالإضافة ‏إلى ما تم ‏توريده خارج المحافظة وبلغ 7003 أطنان، تحت المراجعة لحين ورود مطابقات المديريات التي ‏وردت إليها ‏الأقماح.‏

وأشار إلى أن ما تم توريده إلى شون البنك الزراعي المصري، بلغ 46 ألفًا و983 ‏طنًا، واستقبلت ‏صوامع ‏شركة مطاحن شرق الدلتا 79 ألفًا و939 طنًا، وصوامع الشركة المصرية ‏القابضة، 79 ألفًا و‏‏34 ‏طنًا، وإجمالي ما تم توريده في جميع شون وصوامع الدقهلية بلغ 205 آلاف و957 ‏طنًا.‏

ومن جانبه، قال المحاسب السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن كميات توريد ‏القمح ‏الموردة ستتضاعف خلال الأيام المقبلة، ويواصل التجار والمزارعون من أبناء محافظة الدقهلية، توريد القمح في الصوامع والشون المنتشرة في جميع مراكز ومدن وقرى الدقهلية بكثافة كبيرة، واصطفت السيارات المحملة بالذهب الأصفر حول الصوامع والشون لتوريد القمح المنتج لعام 2022 في ظل خطة الدولة لتخزين كميات كبيرة من القمح.