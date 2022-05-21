ضبط 500 كيلو بانجو وأسلحة نارية بدون ترخيص بحوزة 3 أشخاص بالدقهلية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى الإتجار بالمواد المخدرة ، وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامى مُتخذين من أحد المنازل الكائنة بدائرة مركز شرطة ميت غمر (ملك شقيقة أحدهم "محبوسة على ذمة قضية مخدرات وسلاح") مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم داخل المنزل المشار إليه ، وبحوزتهم (3 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش – 6 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 500 كيلو جرام) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار وحماية نشاطهم الإجرامى.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج ، وبحوزتهما (80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – 2 قطعة سلاح أبيض- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)..وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

ضبط عناصر تشكيل عصابى قائم على إدارة إحدى البؤر الإجرامية للإتجار بالمواد المخدرة بدمياط

كما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن دمياط نشاط تشكيل عصابى ضم (6 أشخاص ، لعدد خمسة منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بمحافظة دمياط) يقومون على إدارة بؤرة إجرامية مسلحة شديدة الخطورة بدائرة قسم شرطة أول دمياط ، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لحماية نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط أربعة من المتهمين (لثلاثة منهم معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول دمياط ، وضبط بحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبالغ مالية – 4 هواتف محمولة – 3 قطع سلاح أبيض).. وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (150٫000 مائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.

ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أسلحة وذخائر ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإدارة المحل المشار إليه كورشة للإصلاح والتعديل.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن سوهاج تم إستهدافه وأمكن ضبطه داخل المحل الخاص به ، وبحوزته (2 طبنجة معدلة – 30 خزينة مختلفة – 44 طبنجة صوت – 1495 طلقة صوت – 3 رشاش صوت – 94 قطعة من أجزاء الأسلحة ا لمختلفة "منزلق – ماسورة – مقبض" – أدوات تعديل وأصلاح "مناشير – البنس – المفكات – الزرديات" – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة المحل الخاص به كورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.