أسقف شرق الإسكندرية: «القمص أرسانيوس عاش شهيداً طوال حياته» (فيديو)

اعتبر «الأنبا هيرمينا»، أسقف عام كنائس شرق ووسط الإسكندرية، أن «القمص أرسانيوس وديد» عاش شهيداً طوال حياته، حيث انشغل بالمسيح دائماً، وبسبب ذلك لم يستخسر تقديم حياته أمام السيد المسيح، وأضاف أنه قد «شارك بالاستشهاد آلام المسيح»، على حد وصفه.

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الاستشهاد في المسيحية.. بالفم أو بالدم

وأضاف أسقف عام كنائس شرق ووسط الإسكندرية، خلال عظته بقداس الأربعين، الذي أقيم على روح القمص أرسانيوس وديد، راعي كنيسة العذراء وماربولس بمنطقة كرموز، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أن هناك نوعين من الشهادة، الأولى شهادة للمسيح بالفم، والأخرى شهادة للمسيح بالدم.

«الأنبا هيرمينا»: شهادة الدم صراع مع الشيطان

وأوضح «الأنبا هيرمينا» أن شهادة للمسيح بالفم وهي «الكرازة»، والتي تُعد مصارعة مع الناس، حيث أن «الكارز» يريد أن يخضع الإنسان إلى تعاليم السيد والمسيح، وهي شهادة بها مشقة وعناء، أما الشهادة بالدم، فهي مصارعة مع الشيطان نفسه وأبناء الشر، كونها امتداد فعلي للصليب.

وتابع أن «الكنيسة بسبب محبتها للمسيح، ترسل كل يوم، وفي كل زمان، وفي كل مكان، ملايين من الشهداء، وما زال المذبح الإلهي يتلقى أجساد الشهداء أسفله، ليرفعهم إلى الملكوت».

تعزية لأسرة القمص ارسانيوس وديد

وتابع أن «القمص الشهيد ارسانيوس وديد، بعد جهاد مبارك بالشهادة بالفم، قد نال إكليل الشهادة بالدم، يتقوى بها أبناء الإيمان الضعيف، وقد يظن البعض أن الاستشهاد جزء من الماضي إلا أنه مستمر»، لافتاً إلى أن الكنيسة تحتفل بمرور أربعين يوماً على «استشهاد أبونا الحبيب، وذلك لتطويب الشهداء، الذي يعد أمر من الله، فالشهادة هي تمجيد لله».

وقدم «الأنبا هيرمينا» التعزية إلى زوجة القمص الراحل، وإلى «القس بيشوي»، الذي خدم معه في كنيسة العذراء وماربولس بمنطقة كرموز، بالإضافة إلى التعزية لجميع الشعب القبطي.

جاء ذلك بحضور زوجة القمص أرسانيوس وشقيقاته، والأساقفة «الأنبا بافلي»، أسقف عام كنائس المنتزه وقطاع شباب الإسكندرية، و«الأنبا هيرمينا»، أسقف عام كنائس شرق ووسط الإسكندرية، و«الأنبا إيلاريون»، أسقف البحر الأحمر، و«القمص إبرام إميل»، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية، والكهنة والخدم الذين خدموا معه في كنيستي العذراء محرم بك والعذراء كرموز، التي أسسها وخدمها منذ عام 2019، وسط حضور شعبي كبير ملأ جوانب الكنيسة، بالإضافة إلى تأمين أمني شديد بمحيط الكاتدرائية.