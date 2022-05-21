ليلى علوي في جنازة سمير صبري: «وقف جنب الوسط الفني كله»

واصل الفنانون توافدهم على مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل سمير صبري عقب صلاة الظهر، اليوم، من بينهم داليا البحيري، ليلى علوي، المخرج عادل أديب، السيناريست عمرو محمود ياسين، إلهام شاهين، فيفي عبده، لقاء سويدان، إيهاب فهمي، سميرة أحمد، هاني رمزي، وأشرف زكي، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان.

ليلى علوي تنعى سمير صبري

ومن جانبها، نعت الفنانة ليلى علوي الفنان الكبير، قائلة في تصريحات لـ«الوطن»: «سمير صبري كان زميل والدي ورباني وأنا صغيرة، اتعلمت منه كتير، الوحيد اللي كان دايما بيسأل عنه، مفيش حد في الوسط الفني سمير صبري موقفش جنبه».

وكشف الإعلامي محمد الغيطي، تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جمعته بالفنان الراحل، قائلا: «كلمته قبل ما يموت بثلاث ساعات، وكان كويس قلتله هجيلك أقعد معاك قالي لا أنا كويس».