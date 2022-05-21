أوكرانيا تقترح توقيع اتفاقية للحصول على تعويضات من روسيا

اقترحت أوكرانيا، إبرام اتفاقية رسمية متعددة الأطراف مع الحلفاء للحصول على تعويضات من روسيا عن الأضرار التي تسببت بها قواتها، وقال رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي، في فيديو، إنه بموجب الاتفاقية، ستتم مصادرة الأموال والممتلكات الروسية في الدول الموقعة ثم توجيهها إلى صندوق خاص للتعويضات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«جازبروم إكسبورت» الروسية تعلق شحنات الغاز إلى فنلندا بسبب «الروبل»

وستعلق شركة «جازبروم إكسبورت» الروسية، اعتبارا من اليوم السبت، شحنات الغاز إلى فنلندا، لأنها لم تتلق الدفع اللازم بـ العملة الروسية «الروبل» من شركة «جازوم» للطاقة الفنلندية المملوكة للدولة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وسمحت «برلين» و«روما» للشركات التجارية بفتح حسابات روبل لشراء الغاز الروسي دون انتهاك العقوبات المفروضة على «موسكو»، وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء نقلًا عن مصادر.

بودابست: الاقتصاد سيدمر في حال وقف توريدات الغاز الروسي إلى المجر

في سياق منفصل، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إن اقتصاد بلاده سيدمر في حال وقف توريدات الغاز من روسيا، مضيفا في حديث لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية إن الإصلاح التقني لمصافي البلاد لغرض تكرار أنواع أخرى من النفط والغاز غير الروسية، سيتطلب استثمارات إضافية بحجم 550 مليون يورو.

وأشار سيارتو، إلى إجمالي استثمارات لمثل هذه المهمة قد يبلغ حوالي مليار يورو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن الجيش الأوكراني، بحاجة إلى المدفعية البعيدة المدى، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة، تعمل على تزويد «كييف» بتلك الأنواع من الأسلحة.

ومن المتوقع أن يعقد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اجتماعًا افتراضيًا بمشاركة نحو 40 دولة تقدم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

«كيربي»: «واشنطن» سلمت لأوكرانيا العشرات من مدافع هاوتزر

وأشار المتحدث باسم «البنتاجون» جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن «واشنطن» سلمت لأوكرانيا العشرات من مدافع هاوتزر من طراز «إم-777».

وأعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن المتحدث باسم «البنتاجون»، جون كيربي، سيصبح المنسق لمجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، موضحة أن كيربي سينسق الجهود المشتركة بين الوكالات لشرح سياسة الولايات المتحدة.

واتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على العمل من أجل رفع الحصار عن صادرات الحبوب من أوكرانيا والتحفيف من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

العدل الروسية: كاسباروف وخودوركوفسكي لديهما مصادر في أوكرانيا

وأمس الجمعة، أدرجت وزارة العدل الروسية، بطل الشطرنج الروسي السابق جاري كاسباروف «59 عاما»، ورجل الأعمال الروسي السابق ميخائيل خودوركوفسكي «58 عاما» في لائحة العملاء الأجانب، وقالت على موقعها الإلكتروني أن كاسباروف وخودوركوفسكي لديهما مصادر في أوكرانيا لتمويل أنشطتهما.