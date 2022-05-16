الجامعات: انتهاء المحاضرات في عدد من الكليات الأسبوع الجاري

تختتم عدد من الكليات بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الأسبوع الجاري المحاضرات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها الاسبوع المقبل بعدد من الكليات ذات الكثافة العالية، وكذلك الاستعداد للكليا التي لم تبدأ والمقرر لها ان تكون خلال شهري يونيو و يوليو المقبلين مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد-19».

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021-2022

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك استعدادات تتم لأعلى مستوى تمهيدا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 المقرر انطلاقها خلال شهري يونيو ويوليو، مع التشديد على تطبيق الإجراءت للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى ان طرق ونظم الامتحانات يكون وفقاً للوائح العمل لكل كلية، منوهة بأنّ هناك متابعة مستمرة من قبل وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات لغرف العمليات المركزية بالجامعات.

وتابعت المصادر، بأن هناك تعليمات من قبل مجالس الجامعات بضرورة عدم خروج امتحانات الفصل الدراسي الثاني عن ماتم دراسته خلال التيرم وتأكيد الالتزام بضوابط الورقة الامتحانية ومواصفاتها والتوسع من الاختبارات الإلكترونية والموضوعية في إطار التحول الرقمي للجامعات تنفيذا لرؤية واستراتيجة الدولة.

تطعيمات الجامعات

وفي السياق ذاته، يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالدعبالغفار، وزير التعليم العالي، الأسبوع المقبل، اجتماع الاعلى للجامعات الحكومية لمناقشة الاستعدادت النهائية لامتحانات التيرم الثاني، ومتابعة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالجامعات أبرزها متابعة ملف التطعيمات ضد فيروس كورونا كوفيد 19 لمختلف منتسبي الحرم الجامعي، ومتابعة موقع الجرعة التنشيطية الثالثة.