تدشين قافلة التمكين الاقتصادي في الدقهلية.. شملت 26 مشروعا

دشنت محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، قافلة التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وتوزيع أجهزة تعويضية على ذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى مشروع نقل مرضى الغسيل الكلوي من وإلى المستشفيات بتكلفة إجمالية 2.3 مليون جنيه.

7 جمعيات تشارك في القافلة

وجاء ذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، و7 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهي: «مؤسسة ‏الإصلاح الخيرية - جمعية عايش الخيرية بالكردي - الجمعية الشرعية بالمنصورة - مؤسسة ‏العناني للتنمية الإنسانية - جمعية صناع الحياه بالمنصورة - جمعية كنوز الخير بميت غمر - ‏مؤسسة نبع الحياة الخيرية بميت غمر»، في إطار احتفالات الدقهلية بعيدها القومي، بمناسبة ذكري انتصارات شعب المنصورة على حملات الغزو الأوروبي في فبراير عام 1250.

افتتاح قافلة التمكين الاجتماعي

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، جرى افتتاح قافلة التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، التي شملت 26 مشروعا بتكلفة 200 ألف جنيه، تنوعت بين 15 مشرعا في «صناعة الخبز - ماكينات خياطة - ماكينات أوفر - مركب صيد - عربات متنقلة»، و11 مشروعا عبارة عن: «كشك بقالة - تجارة زجاج - ماكينات تنظيف دواجن».

وجرى توزيع أجهزة تعويضية، شملت «كراسي متحركة - عجل بدال - أطراف صناعية»، على 35 شخصا من ذوي الهمم بتكلفة إجمالية قدرها 100 ألف جنيه.

مشروع نقل مرضى الغسيل الكلوي في الدقهلية

كما دشنت محافظة الدقهلية، مشروع نقل مرضى الغسيل الكلوي من وإلى المستشفيات بتكلفة إجمالية 2.3 مليون جنيه من داخل مركز التحكم والقيادة؛ لرفع المعاناة عنهم، وذلك من خلال 8 سيارات فإن مقدمة من مؤسسة الإصلاح الخيرية.