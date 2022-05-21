عاجل .. إحالة أوراق متهمة بقتل «الحاجة خضرة» بالفيوم إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الفيوم في جلستها المنعقدة بالدائرة الثالثة، اليوم السبت، بإحالة أوراق «كيمة» المتهمة بقتل «الحاجة خضرة الصواف» إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها والنطق بالحكم على باقي المتهمين في دور الانعقاد الأول من شهر يوليو.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمود الحلواني، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

واستدرجت متهمتان المجني عليها لتناول كوب شاي، وخنقاها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك لسرقة قرطها الذهب.

أحداث الواقعة وقتل الحاجة «خضرة»

تعود تفاصيل الواقعة إلى 12 أكتوبر الماضي 2021، حينما استدرجت المتهمة الأولى جارتها الحاجة خضرة الصواف، 84 سنة، إلى داخل المنزل بمدينة طامية بمحافظة الفيوم ثم قتلتها خنقاً بمساعدة ابنتها دنيا على طريقة «ريا وسكينة»، وذلك للحصول على قرطها الذهبي، ثم وضعتا جثمانها في جوال.

وأحضرت الابنة «دنيا» مركبة «توك توك» ووضعت الجوال به، وألقت الجثة في صندوق قمامة بأرض المحلج بمركز طامية بمحافظة الفيوم، وعند اختفاء الحاجة خضرة أبلغ أبناؤها الشرطة عن اختفائها.

تفريغ الكاميرات يكشف اللغز

وعند تفريغ الكاميرات تبين أن الحجة خضرة دخلت منزل جيرانها ولم تخرج، فتم إلقاء القبض عليهما، وبتضييق الخناق عليهما اعترفتا بقتلها لسرقة قرطها الذهبي وبيعه لصائغ معرفتهم وعو «المتهم الأخير» في مركز سنورس، كما أرشدت المتهمة الأولى «كريمة» عن مكان التخلص من الجثة، ليتم استخراجها ونقلها إلى المشرحة، وجرى تشريحها ثم تسليم الجثمان لذويها لتشييعها إلى مثواها الأخير بمدينة طامية.