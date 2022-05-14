«حجاج» ذهب لحضور فرح أحد أقاربه فلقى مصرعه بعيار ناري في الفيوم

كانت الأغاني والموسيقى تدوي وتصدح في الأرجاء، ابتهاجاً بحفل عرس في قرية «مطرطارس»، التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، حيث يتراقص عليها الجميع رجال ونساء شباب وأطفال، حينما قاطع تلك الأغاني صوت كثيف لإطلاق النيران من أحد الحضور، فجأة توقفت الأغاني، وحلت الصرخات مكان الموسيقى، بعدما أصابت إحدى الأعيرة الطائشة شاباً من المعازيم، وسقط غارقاً في دمائه، في مشهد مرعب أصاب الجميع بالهلع، فهرعوا لطلب الإسعاف التي حضرت لنقل الشاب للمستشفى لإنقاذ حياته، إلا أنّه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

بلاغ بإصابة شاب بطلق ناري

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بإصابة شاب بطلق ناري في حفل زفاف بقرية «مطرطارس»، بنطاق المركز.

الشاب توفى متأثراً بإصابته

على الفور، انتقل ضباط مركز شرطة سنورس، برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة شاب يُدعى «حجاج رمضان عبد الحليم»، مقيم بقرية «سنوفر»، بنطاق مركز شرطة الفيوم، بطلق ناري، أثناء إطلاق نيران في أحد حفلات الزفاف ابتهاجاً بالعُرس، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام، ولكنه توفي متأثراً بإصابته.

الفرح انقلب إلى جنازة

وخيّمت حالة من الحزن على أسرة العروسين، وتحوّل الفرح إلى مأتم، بعد وفاة شاب متأثراً بإصابته بطلق ناري خلال حفل الزفاف، فيما جرى القبض على مُطلقي النيران في الفرح.

تسليم جثمان الشاب لذويه لدفنه

وتسلّمت أسرة المجني عليه، جثة ابنهم، من مشرحة مستشفى الفيوم العام، بعد انتهاء الطبيب الشرعي من تشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وجرى تشييع جنازته إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بقرية سنوفر.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.