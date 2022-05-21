تجهيز الاستراحات الحكومية لامتحانات الدبلومات والثانوية العامة بمطروح

اجتمع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مع مشرفي الاستراحات الحكومية في الإدارات التعليمية الثمانية وقطاع البنجر التعليمي، والتى خصصتها مديرية التربية والتعليم لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، وناقش معهم جميع التجهيزات بالاستراحات لتوفير سبل الراحة للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان.

توفير الأجواء المعيشية في استراحات المراقبين

وأكد وكيل تعليم مرسى مطروح، اليوم السبت، خلال الإجتماع الذى عقد بمقر ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمطروح بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، وصباح نصر الدين مدير عام الشؤون المالية والإدارية مشرف عام الاستراحات بالمديرية، بأهمية المتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية الاستراحات لاستقبال المعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة وتوافر كافة الأجواء المعيشية المناسبة من أسرة وفرش وأجهزة، واتخاذ جميع الاجراءات الوقائية التى توفر أجواء صحية في الإقامة والإعاشة.

تجهيز الاستراحات اللوجستية

ووجه كيل تعليم مطروح المشرفين بسرعة الانتهاء من تجهيز كل استراحات الثانوية العامة بالتجهيزات اللوجستية المناسبة، وتذليل العقبات على وجه السرعة من أجل توفير جو مناسب وإقامة مريحة لائقة بمكانة المعلم المصري، وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية الخاصة بذلك، وأيضاً تطبيقا لتكليفات اللواء خالد شعيب قائد الأقليم بتوفير كافة الاجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات.

استقبال المعلمين في الاستراحات

ونبه وكيل تعليم مطروح على كل المشرفين بضرورة التواجد على مدار الساعه داخل الاستراحات، لاستقبال المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، والعمل على إنهاء جميع إجراءات تسكينهم داخل الاستراحات، مؤكداً قيامه بجولات مفاجئة لكل الاستراحات برفقة اللجنة الثلاثية للتأكد بنفسه من مدى جاهزيتها ومحاسبة المقصرين فى أعمالهم.