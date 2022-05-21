السيسي لـ مستخدمي مواقع التواصل والإعلاميين: «إوعى تدمر من غير ما تقصد»

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر للقائمين على مشروع مستقبل مصر، وعلى الجهد المبذول، موجها القوات المسلحة بإنهاء المشروع قبل عام 2024،.

السيسي: أشكر كل من يعمل في مشروع مستقبل مصر

وقال الرئيس: «عاوز أقولكم الكلام اللي بيتعمل في مشروع مستقبل مصر كان بيتعمل في الدلتا على مدار 200 أو 300 سنة، وبشكر اللي اشتغل وبيشتغل واللي لسة هيشتغل لحد ما نحقق حجم الأراضي اللي إحنا مستهدفينها في سيناء ومستقبل مصر وتوشكى».

وأضاف الرئيس أن المياه المستخدمة في تلك المشروعات تمت معالجتها من محطات معالجة ثلاثية متطورة بنقول كدا علشان نعرف إن المياه اللي بنستخدمها في الزراعة لم تزد عن استخدامات المياه من حصتنا، والحصة بتاعتنا محافظين عليها ولسة هنحافظ عليها رغم النمو السكاني، من أيام محمد علي لما كنا 4 مليون وبقينا 100 مليون وهي نفس الحصة».

الرئيس: نحاول ترشيد استخدامات المياه رغم الزيادة السكانية

وأضاف الرئيس خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر «بنحاول نحسن ونرشد من استخدامات المياه، ومشكلتنا في مصر ومشكلة أي مجتمعات المحافظة على الوعي مش علشان تحافظ على نظامك كدولة، إحنا بنحافظ على بلدنا، اللي بيتكلم في وسائل التواصل ووسائل الإعلام انتبه.. إوعى من غير ما تقصد تدمر وتضيع، هيبقى الذنب في رقبتك كبير، لأنك بتشكل وعي وفهم قد يكون مش حقيقي ودقيق وبالتالي تحرك الناس بشكل مش مظبوط».