كواليس الصورة الأخيرة بين حسين فهمي وسمير صبري.. من داخل المستشفى

نعى الفنان حسين فهمي رحيل سمير صبري عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 85 عاما، ونشر صورة حديثة تجمعه بالفنان الراحل عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وكتب في تدوينة قائلا: «فقدت اليوم صديقي وزميلي الحبيب سمير صبري، رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتعود كواليس الصورة الأخيرة التي جمعت حسين فهمي وسمير صبري إلى شهر مارس الماضي، عندما كان يوجد الأخير في المستشفى بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها، وحرص الفنان حسين فهمي على زيارته، ونشر الصورة عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «زيارتي اليوم لصديقي وزميلي الحبيب سمير صبري ربنا يديله الصحة والعافية بإذن واحد أحد».

حسين فهمي ينعي سمير صبري: فقدت صديقي وزميلي الحبيب»

وتجمع الفنانين حسين فهمي وسير صبري علاقة صداقة قوية على مدار سنوات طويلة، وفقا لما كشف حسين فهمي في تصريحات سابقة، حيث تعاونا معا في مجموعة كبيرة من الأفلام والأعمال الدرامية كان آخرها مسلسل «حق مشروع» عام 2007، وتتسع القائمة لتضم أعمال منها «يا ورد مين يشتريك»، «حب وكبرياء» بالإضافة إلى «الأخوة الأعداء».

«حق مشروع» آخر الأعمال التي جمعت حسين فهمي وسمير صبري

ويتواجد الفنان حسين فهمي حاليا في مدينة كان الفرنسية، لحضور فعاليات الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي، ضمن وفد مهرجان القاهرة السينمائي الذي يرأسه الفنان الكبير، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان الفرنسي حتى 28 مايو الجاري.

وعلى الجانب الأخر، تقام مراسم تشيع جنازة الفنان سمير صبري بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بينما يتم الدفن في مقابر العائلة بمحافظة الإسكندرية، على أن يقام العزاء يوم الاثنين المقبل في مسجد الشرطة.