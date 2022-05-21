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وزارة الشباب تعلن مشاركتها في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية 9

بمشاركة 15 دولة إفريقية وعربية وآسيوية وأوروبية

كتب:

ماهر هنداوي
02:40 م | السبت 21 مايو 2022
من مهرجان الطبول

من مهرجان الطبول

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن مشاركة فرق جامعة بور سعيد وجامعة عين شمس للفنون الشعبية الفائزة في مهرجانات إبداع، وكذلك فرق مراكز الفنون للفنون الشعبية التابعة للوزارة بمديريات الشباب والرياضة بمحافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، بور سعيد» ، بالمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته التاسعة.

وتنفذه وزارة الثقافة تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، خلال الفترة من 21-28 مايو الجاري، على مسرح بئر يوسف في القلعة، حيث تحل دولة تونس ضيف شرف المهرجان.

المهرجان يقام بالأماكن الأثرية بالقاهرة

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، وكذلك دعم وزارة الشباب والرياضة للأنشطة والمهرجانات الدولية والمحلية من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية و التطوعية - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، واستمرارا لدعم الشباب المتميزين فنياً.

ويقام المهرجان بالأماكن الأثرية بالقاهرة والتي تضم «قلعة صلاح الدين، شارع المعز، ساحة الهناجر، قبة الغوري ، قصر الأمير طاز، مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)»، كما سيقام معرض للحرف التقليدية والمنتجات الشعبية، ينفذه صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

تونس والهند واسبانيا أبرز المشاركين

ويشارك في المهرجان فرق من دول «تونس، الهند، إسبانيا، جنوب السودان، بنجلاديش، اليمن، أذربيجان، إندونيسيا، السودان، باكستان، الفلبين، فلسطين، المكسيك، الأردن، الكنغو برازافيل»، إضافة إلى مصر، والتي يشارك منها فرقة رضا والفرقة القومية لـ الفنون الشعبية وفرق وزارة الشباب والرياضة، بجانب فرق شرفية مشاركة وهي الصين وكوريا الجنوبية.

ويتم خلال المهرجان تكريم عدد من الفنانين منهم الفنان عبده موسى صالح «الأردن»، الفنان باكو دي لوسيا «إسبانيا»، والفنان ذاكر حسين «الهند»، كما سيتم تكريم جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي لدورها المتميز في المحافظة على التراث الكوري، وكذلك لتخريج كوادر أكاديمية مؤهلة للتعامل مع التراث الثقافي للإنسانية، وجمعية أصدقاء الفنان سيد درويش من مصر.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.