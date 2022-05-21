وزارة الشباب تعلن مشاركتها في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية 9
بمشاركة 15 دولة إفريقية وعربية وآسيوية وأوروبية
كتب:
ماهر هنداوي
02:40 م | السبت 21 مايو 2022
من مهرجان الطبول
أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن مشاركة فرق جامعة بور سعيد وجامعة عين شمس للفنون الشعبية الفائزة في مهرجانات إبداع، وكذلك فرق مراكز الفنون للفنون الشعبية التابعة للوزارة بمديريات الشباب والرياضة بمحافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، بور سعيد» ، بالمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته التاسعة.
وتنفذه وزارة الثقافة تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، خلال الفترة من 21-28 مايو الجاري، على مسرح بئر يوسف في القلعة، حيث تحل دولة تونس ضيف شرف المهرجان.
المهرجان يقام بالأماكن الأثرية بالقاهرة
يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، وكذلك دعم وزارة الشباب والرياضة للأنشطة والمهرجانات الدولية والمحلية من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية و التطوعية - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، واستمرارا لدعم الشباب المتميزين فنياً.
ويقام المهرجان بالأماكن الأثرية بالقاهرة والتي تضم «قلعة صلاح الدين، شارع المعز، ساحة الهناجر، قبة الغوري ، قصر الأمير طاز، مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)»، كما سيقام معرض للحرف التقليدية والمنتجات الشعبية، ينفذه صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.
تونس والهند واسبانيا أبرز المشاركين
ويشارك في المهرجان فرق من دول «تونس، الهند، إسبانيا، جنوب السودان، بنجلاديش، اليمن، أذربيجان، إندونيسيا، السودان، باكستان، الفلبين، فلسطين، المكسيك، الأردن، الكنغو برازافيل»، إضافة إلى مصر، والتي يشارك منها فرقة رضا والفرقة القومية لـ الفنون الشعبية وفرق وزارة الشباب والرياضة، بجانب فرق شرفية مشاركة وهي الصين وكوريا الجنوبية.
ويتم خلال المهرجان تكريم عدد من الفنانين منهم الفنان عبده موسى صالح «الأردن»، الفنان باكو دي لوسيا «إسبانيا»، والفنان ذاكر حسين «الهند»، كما سيتم تكريم جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي لدورها المتميز في المحافظة على التراث الكوري، وكذلك لتخريج كوادر أكاديمية مؤهلة للتعامل مع التراث الثقافي للإنسانية، وجمعية أصدقاء الفنان سيد درويش من مصر.