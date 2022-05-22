وفاة ووعكة صحية وحوادث.. أحداث الوسط الفني فى 24 ساعة

شهد الوسط الفنى خلال الساعات الماضية عدد من الأحداث الحزينة التى شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها بشكل كبير، سواء رحيل الفنان الكبير سمير غانم أو تعرض الفنان مصطفى كامل لوعكة صحية، وإلقاء القبض على الفنان مصطفى هريدي.

كان أول الأحداث التى شهدها الوسط الفنى هو رحيل واحد من أهم فناني الوطن العربي الكبير سمير صبرى، الذي رحل عن عالمنا بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتم تشييع جثمانه صباح يوم السبت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

جنازة الفنان سمير صبري

وحضر لصلاة الجنازة عدد كبير من نجوم الفن ومنهم يسرا وأحمد السقا وفيفي عبده ودنيا سمير غانم وهانى رمزى وداليا البحيرى وميرفت أمين ونادية الجندى والهام شاهين ووفاء عامر وعدد كبير من الفنانين وذلك قبل أن يتجه الجثمان لمدينة الإسكندرية لدفنه في مقابر الاسرة.

أما عن ثاني الأخبار التى شغلت الوسط الفني خلال الساعات الماضية، هو تعرض الفنان مصطفي كامل لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى، وذلك بسبب تعرضه خلال الفترة الأخيرة للضغط والقلق والتوتر وعدم الحفاظ على أكله وشربه بسبب انشغاله بالتحضير لألبومه الغنائي الجديد، والاكثار في السجائر مما سبب له نوعا من الإجهاد.

إلقاء القبض على مصطفى هريدي

وعن ثالث الأخبار فهو خبر إلقاء القبض على الفنان مصطفى هريدي، وذلك بعدما تسبب في حادث سير بسبب سيره بسرعة عالية، وهذا الأمر تسبب في تصادمه مع سيارة وتحطيمها وإصابة أربعة أشخاص، ولذلك تم تحرير محضر بالواقعة وإلقاء القبض عليه.